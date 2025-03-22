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Обидчица Рыбакиной выбила еще одну первую ракетку Казахстана с турнира в США

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка заявилась на соревнования вместе со своей постоянной напарницей россиянкой Ириной Хромачевой. Их дуэт получил шестой номер посева и в первом круге встретился с американками Эшлин Крюгер и Джессикой Пегулой.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке волевой победой представительниц США со счетом 2:6, 6:3, 10:7. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Данилина была единственной представительницей Казахстана в женской парной сетке на турнире в Майами. В одиночных соревнованиях отечественных спортсменок также не осталось.

Отметим, что именно Крюгер ранее выбила из борьбы в Майами Елену Рыбакину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2230167-obidchica-rybakinoy-vybila-eshche-odnu-pervuyu-raketku-kazahstana-s-turnira-v-ssha/