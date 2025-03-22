Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Алькарас и Медведев сенсационно проиграли первые матчи на "Мастерсе" в Майами

Опубликовано:

Испанский теннисист Карлос Алькарас
Карлос Алькарас. Фото: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

Испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев вылетели с хардового турнира ATP 1000 в Майами после первых матчей, передает корреспондент NUR.KZ.

Оба спортсмена на правах сеяных автоматически вышли во второй круг. Алькарас был посеян под вторым номером, Медведев — под седьмым.

Испанец начал выступление на "Мастерсе" матчем с бельгийцем Давидом Гоффеном — 55-й ракеткой мира. Алькарас выиграл первый сет, но в итоге потерпел поражение со счетом 7:5, 4:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

Медведев же в стартовом матче встретился с испанцем Хауме Мунаром, который занимает 56-е место в мировом рейтинге. Россиянин уступил со счетом 2:6, 3:6 за 1 час 17 минут.

Напомним, во втором круге "Мастерса" в Майами вылетел и первая ракетка Казахстана Александр Бублик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2230089-alkaras-i-medvedev-sensacionno-proigrali-pervye-matchi-na-masterse-v-mayami/