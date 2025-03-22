Алькарас и Медведев сенсационно проиграли первые матчи на "Мастерсе" в Майами

Испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев вылетели с хардового турнира ATP 1000 в Майами после первых матчей, передает корреспондент NUR.KZ.

Оба спортсмена на правах сеяных автоматически вышли во второй круг. Алькарас был посеян под вторым номером, Медведев — под седьмым.

Испанец начал выступление на "Мастерсе" матчем с бельгийцем Давидом Гоффеном — 55-й ракеткой мира. Алькарас выиграл первый сет, но в итоге потерпел поражение со счетом 7:5, 4:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

Медведев же в стартовом матче встретился с испанцем Хауме Мунаром, который занимает 56-е место в мировом рейтинге. Россиянин уступил со счетом 2:6, 3:6 за 1 час 17 минут.

Напомним, во втором круге "Мастерса" в Майами вылетел и первая ракетка Казахстана Александр Бублик.

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