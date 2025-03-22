Александр Бублик вылетел во втором круге "Мастерса" в США

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик завершил выступление на хардовом турнире ATP 1000 в Майами, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 80-е место в мировом рейтинге, встретился во втором круге с американцем Томми Полом — 13-й ракеткой мира.

Бублик выиграл первый сет, однако его соперник смог одержать волевую победу со счетом 5:7, 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут.

За время встречи Бублик реализовал один из четырех брейк-пойнтов, выполнил 19 эйсов и допустил десять двойных ошибок. После его вылета в мужской сетке "Мастерса" в Майами не осталось представителей Казахстана.

Напомним, ранее стартовые матчи на турнире в США проиграли Елена Рыбакина и Юлия Путинцева — первая и вторая ракетки Казахстана в женском одиночном разряде соответственно.

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