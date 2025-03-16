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Первая ракетка Казахстана поборется за титул на турнире в США

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в финал хардового "Челленджера" в Финиксе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, оспаривал путевку в решающий матч с португальцем Нуну Боржешем — 36-й ракеткой мира и первым номером посева.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Бублика со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут.

За время матча казахстанец реализовал три из шести брейк-пойнтов, выполнил 16 эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

Трофей "Челленджера" в Финиксе Бублик оспорит с бразильцем Жоао Фонсекой, который занимает 80-е место в мировом рейтинге и в полуфинале обыграл японца Кея Нисикори со счетом 6:3, 6:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2228420-pervaya-raketka-kazahstana-poboretsya-za-titul-na-turnire-v-ssha/