Первая ракетка Казахстана поборется за титул на турнире в США

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в финал хардового "Челленджера" в Финиксе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, оспаривал путевку в решающий матч с португальцем Нуну Боржешем — 36-й ракеткой мира и первым номером посева.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Бублика со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут.

За время матча казахстанец реализовал три из шести брейк-пойнтов, выполнил 16 эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

Трофей "Челленджера" в Финиксе Бублик оспорит с бразильцем Жоао Фонсекой, который занимает 80-е место в мировом рейтинге и в полуфинале обыграл японца Кея Нисикори со счетом 6:3, 6:3.

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