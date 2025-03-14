Первая ракетка Казахстана вышел в четвертьфинал турнира в США

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал еще одну победу на хардовом "Челленджере" в Финиксе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился с австралийцем Ринки Хидзикатой — 83-й ракеткой мира.

Матч продлился максимальные три сета и завершился победой Бублика со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

За время встречи казахстанец реализовал пять из семи брейк-пойнтов, выполнил 19 эйсов и допустил шесть двойных ошибок.

В четвертьфинале Бублик встретится с французом Корентеном Муте, который занимает 79-е место в мировом рейтинге.

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