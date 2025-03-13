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Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в США

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно стартовал на хардовом "Челленджере" в Финиксе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, встретился в первом круге с австралийцем Александаром Вукичем — 64-й ракеткой мира и пятым сеяным.

Матч продлился максимальные три сета и завершился победой Бублика со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.

За время встречи казахстанец реализовал два из шести брейк-пойнтов, выполнил 19 эйсов и допустил три двойные ошибки.

Во втором круге Бублик сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой. Победитель выйдет в четвертьфинал.

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко также выступил на "Челленджере" в Финиксе. Однако в первом круге он потерпел поражение со счетом 1:6, 5:7 от американца Колтона Смита, который занимает 251-е место в мировом рейтинге и получил wild card от организаторов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2227808-luchshiy-tennisist-kazahstana-s-pobedy-startoval-na-turnire-v-ssha/