Елена Рыбакина повесила "баранку" сопернице и вышла в четвертый круг престижного турнира в США

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина пробилась в четвертый круг на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем круге седьмая ракетка мира встретилась с британкой Кэти Бултер, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился два сета, в первом из них Рыбакина не отдала сопернице ни гейма. В итоге казахстанка одержала победу со счетом 6:0, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За это время Рыбакина реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки.

Первая ракетка страны оспорит путевку в четвертьфинал с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и датчанкой Кларой Таусон.

Рыбакина становилась чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе в 2023 году. В прошлом сезоне она пропустила эти соревнования из-за проблем со здоровьем.

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