Новак Джокович вылетел после первого матча на втором подряд турнире

Седьмая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович завершил выступление на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен получил шестой номер посева, благодаря чему автоматически вышел во второй круг. На этой стадии ему противостоял нидерландец Ботик ван де Зандсхулп, который занимает 85-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился максимальные три сета и завершился поражением Джоковича со счетом 2:6, 6:3, 1:6. Соперники провели на корте 2 часа 1 минуту.

В третьем круге ван де Зандсхулп сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который посеян под 25-м номером.

Джокович же на втором подряд турнире вылетел после стартового матча. Ранее он проиграл свой первый матч на хардовых соревнованиях ATP 500 в Дохе.

Кроме того, впервые за почти семь лет сербский теннисист потерпел три подряд поражения в рамках мирового тура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.