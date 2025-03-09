Новак Джокович вылетел после первого матча на втором подряд турнире

Седьмая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович завершил выступление на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен получил шестой номер посева, благодаря чему автоматически вышел во второй круг. На этой стадии ему противостоял нидерландец Ботик ван де Зандсхулп, который занимает 85-е место в мировом рейтинге.
Матч продлился максимальные три сета и завершился поражением Джоковича со счетом 2:6, 6:3, 1:6. Соперники провели на корте 2 часа 1 минуту.
В третьем круге ван де Зандсхулп сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который посеян под 25-м номером.
Джокович же на втором подряд турнире вылетел после стартового матча. Ранее он проиграл свой первый матч на хардовых соревнованиях ATP 500 в Дохе.
Кроме того, впервые за почти семь лет сербский теннисист потерпел три подряд поражения в рамках мирового тура.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2226665-novak-dzhokovich-vyletel-posle-pervogo-matcha-na-vtorom-podryad-turnire/