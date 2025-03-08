Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сенсацией завершился трехчасовой матч второй ракетки мира на "Мастерсе" в США

Опубликовано:

Немецкий теннисист Александр Зверев
Александр Зверев. Фото: Hector Vivas/Getty Images

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Александр Зверев проиграл стартовый матч на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Ввиду дисквалификации лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера именно Зверев получил первый номер посева на соревнованиях в США. Немец автоматически вышел во второй круг, где встретился с нидерландцем Таллоном Грикспором — 43-й ракеткой мира.

Матч продлился максимальные три сета, два из которых завершились на тай-брейках. Грикспор одержал волевую победу со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 3 часа 7 минут.

Таким образом, Зверев завершил выступление на "Мастерсе" в США. Из оставшихся в сетке спортсменов наивысший номер посева (второй) имеет испанец Карлос Алькарас.

Грикспор же в третьем круге сыграет с французом Джованни Мпетчи Перрикаром, который посеян под 29-м номером.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2226563-sensaciey-zavershilsya-trehchasovoy-match-vtoroy-raketki-mira-na-masterse-v-ssha/