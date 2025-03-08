Сенсацией завершился трехчасовой матч второй ракетки мира на "Мастерсе" в США

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Александр Зверев проиграл стартовый матч на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Ввиду дисквалификации лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера именно Зверев получил первый номер посева на соревнованиях в США. Немец автоматически вышел во второй круг, где встретился с нидерландцем Таллоном Грикспором — 43-й ракеткой мира.

Матч продлился максимальные три сета, два из которых завершились на тай-брейках. Грикспор одержал волевую победу со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 3 часа 7 минут.

Таким образом, Зверев завершил выступление на "Мастерсе" в США. Из оставшихся в сетке спортсменов наивысший номер посева (второй) имеет испанец Карлос Алькарас.

Грикспор же в третьем круге сыграет с французом Джованни Мпетчи Перрикаром, который посеян под 29-м номером.

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