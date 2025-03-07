Разгромом завершился матч второй ракетки Казахстана на "Мастерсе" в США

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко завершил выступление на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 98-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретился с австралийцем Ринки Хидзикатой — 83-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился разгромным поражением Шевченко со счетом 1:6, 3:6. Соперники провели на корте 1 час 4 минуты.

За время встречи казахстанец реализовал два из четырех брейк-пойнтов, допустил пять двойных ошибок и не выполнил ни одного эйса.

Хидзиката во втором круге сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, который получил 32-й номер посева. Казахстанцев же после вылета Шевченко в мужской одиночной сетке не осталось. Напомним, днем ранее завершил борьбу первая ракетка страны Александр Бублик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.