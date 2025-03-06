Сенсационным поражением в первом круге завершилось выступление лучшего теннисиста Казахстана на турнире в США

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение на старте турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.
На стадии 1/64-й казахстанский теннисист, занимающий 82-ю строчку в мировом рейтинге, встречался с 349-й ракеткой мира, японцем Ёсуке Ватануки.
Встреча продлилась один час и сорок минут и завершилась неожиданным поражением Бублика в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:3, 3:6.
За время матча Александр 13 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из четырех заработанных.
Таким образом, первая ракетка Казахстана не смог пробиться дальше первого круга на "тысячнике" в США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2225952-sensacionnym-porazheniem-v-pervom-kruge-zavershilos-vystuplenie-luchshego-tennisista-kazahstana-na-turnire-v-ssha/