Сенсационным поражением в первом круге завершилось выступление лучшего теннисиста Казахстана на турнире в США

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение на старте турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

На стадии 1/64-й казахстанский теннисист, занимающий 82-ю строчку в мировом рейтинге, встречался с 349-й ракеткой мира, японцем Ёсуке Ватануки.

Встреча продлилась один час и сорок минут и завершилась неожиданным поражением Бублика в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:3, 3:6.

За время матча Александр 13 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из четырех заработанных.

Таким образом, первая ракетка Казахстана не смог пробиться дальше первого круга на "тысячнике" в США.

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