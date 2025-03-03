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Юлия Путинцева повторила рекорд и вернулась в топ-20 мирового рейтинга

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: Cameron Smith/Getty Images

Казахстанка Юлия Путинцева улучшила положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В обновленной версии рейтинга спортсменка поднялась на две позиции и вновь вошла во вторую десятку. Путинцева занимает 20-ю строчку, что является повторением ее личного рекорда.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на седьмом месте. Лидирует в мировом рейтинге в одиночном разряде по-прежнему белоруска Арина Соболенко.

В парной категории первой ракеткой мира остается чешка Катерина Синякова. Лучшая из представительниц Казахстана — Анна Данилина, она поднялась на одну строчку и заняла 17-ю позицию. Путинцева же в парном рейтинге опустилась на одно место и стала 82-й.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2224992-yuliya-putinceva-povtorila-rekord-i-vernulas-v-top-20-mirovogo-reytinga/