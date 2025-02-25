Лучший теннисист Казахстана проиграл на старте престижного турнира в Дубае

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в первом круге турнира серии ATP 500 в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 51-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, по стартовому матчу стал 21-я ракетка мира, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.

Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту и завершилась поражением Александра Бублика со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 3:6.

За время матча лучший теннисист Казахстана 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи возможных.

Напомним, вчера, 24 февраля, стал известен обновленный рейтинг ATP, в котором Бублик утратил несколько позиций в одиночном разряде.

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