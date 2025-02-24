Лучший теннисист Казахстана ухудшил позицию в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в мужских одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик утратил три строчки и выпал из топ-50 мирового рейтинга. На данный момент отечественный теннисист занимает 51-е место в списке ATP.
Еще один казахстанский теннисист Александр Шевченко, наоборот, улучшил положение и взлетел сразу на восемь позиций. Теперь вторая ракетка Казахстана располагается на 95-й строчке в рейтинге.
Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. Следом за ним находится представитель Германии Александр Зверев. Замыкает тройку лучших теннисистов планеты испанец Карлос Алькарас.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2223377-luchshiy-tennisist-kazahstana-uhudshil-poziciyu-v-mirovom-reytinge/