Лучший теннисист Казахстана ухудшил позицию в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в мужских одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик утратил три строчки и выпал из топ-50 мирового рейтинга. На данный момент отечественный теннисист занимает 51-е место в списке ATP.

Еще один казахстанский теннисист Александр Шевченко, наоборот, улучшил положение и взлетел сразу на восемь позиций. Теперь вторая ракетка Казахстана располагается на 95-й строчке в рейтинге.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. Следом за ним находится представитель Германии Александр Зверев. Замыкает тройку лучших теннисистов планеты испанец Карлос Алькарас.

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