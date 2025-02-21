Елена Рыбакина проиграла 17-летней россиянке в полуфинале "тысячника" в Дубае

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинале седьмая ракетка мира встретилась с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился максимальные три сета и завершился поражением Рыбакиной со счетом 4:6, 6:4, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.

За время встречи казахстанка реализовала три из 13 брейк-пойнтов, выполнила семь эйсов и допустила три двойные ошибки.

Несмотря на поражение, Рыбакина увеличит количество своих рейтинговых очков и останется седьмой ракеткой планеты.

Андреева же оспорит титул в Дубае с победительницей матча между датчанкой Кларой Таусон и чешкой Каролиной Муховой.

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