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Елена Рыбакина вышла в полуфинал престижного турнира в Дубае

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 1000 в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Рыбакиной по четвертьфинальному раунду была 56-я ракетка мира, американская теннисистка София Кенин - чемпионка Australian Open 2020 года. Матч завершился победой первой ракетки Казахстана с общим счетом в двух сетах 6:2, 7:6 (7:2-тай-брейк).

Теннисистки провели на корте один час и 27 минут. За это время казахстанка, занимающая седьмую строчку в мировом рейтинге, совершила 17 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из пяти возможных.

В полуфинале Рыбакина сыграет против 14-й ракетки мира, россиянки Мирры Андреевой, которая ранее выбила с турнира второй номер рейтинга WTA Игу Швентек из Польши.

Матч за выход в финал пройдет завтра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2222489-elena-rybakina-vyshla-v-polufinal-prestizhnogo-turnira-v-dubae/