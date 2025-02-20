Юлия Путинцева завершила выступление на турнире WTA 1000 в ОАЭ

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Объединенных арабских эмиратах, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка в паре с представительницей Чехии Линдой Носковой в третьем круге тысячника в ОАЭ встречалась с китайским Ян Чжаосюань и Сюй Ифань.

Встреча завершилась поражением Путинцевой и Носковой на чемпионском тай-брейке с общим счетом 4:6, 6:3, 8:10.

Спортсменки провели на корте один час и 26 минут.

Казахстанка с напарницей совершили пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти возможных.

Ранее, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 1000 в ОАЭ.

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