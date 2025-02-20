Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Юлия Путинцева завершила выступление на турнире WTA 1000 в ОАЭ

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Объединенных арабских эмиратах, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка в паре с представительницей Чехии Линдой Носковой в третьем круге тысячника в ОАЭ встречалась с китайским Ян Чжаосюань и Сюй Ифань.

Встреча завершилась поражением Путинцевой и Носковой на чемпионском тай-брейке с общим счетом 4:6, 6:3, 8:10.

Спортсменки провели на корте один час и 26 минут.

Казахстанка с напарницей совершили пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти возможных.

Ранее, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 1000 в ОАЭ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2222475-yuliya-putinceva-zavershila-vystuplenie-na-turnire-wta-1000-v-oae/