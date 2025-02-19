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Елена Рыбакина выиграла трехчасовой матч и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Christopher Pike/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в третьем круге хардового турнира серии WTA 1000 в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки по матчу третьего круга была девятая ракетка мира, представительница Испании Паула Бадоса. Встреча продлилась два часа и 49 минут и завершилась волевой победой Елены с общим счетом в трех сетах 4:6, 7:6 (10:8 - тай-брейк), 7:6 (7:2 - тай-брейк). Казахстанка отыграла несколько матчболов.

За время встречи Рыбакина совершила десять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти возможных.

На четвертьфинальной стадии лучшая теннисистка страны сыграет против американской теннисистки Софии Кенин, которая в параллельном матче одолела итальянку Жасмин Паолини - действующую победительницу соревнований в Дубае.

Ранее в парном турнире WTA 1000 в ОАЭ завершила выступление первая ракетка Казахстана Анна Данилина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2222105-elena-rybakina-vyigrala-trehchasovoy-match-i-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-dubae/