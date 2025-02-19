Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская теннисистка пожаловалась на оскорбления от акимата

Опубликовано:

Аружан Сагандыкова
Аружан Сагандыкова. Фото: instagram.com/sagandykova.aruzhan

Казахстанской теннисистке Аружан Сагандыковой пришло сообщение оскорбительного характера с официального аккаунта акимата района Астана в Актобе, передает NUR.KZ.

Девушка поделилась в Instagram скриншотами переписки с официальным аккаунтом районного акимата Актобе. Сообщение было адресовано российскому теннисисту Петру Бар-Бирюкову, с которым Аружан Сагандыкова находится в отношениях.

"Бар-Бирюков - чертила, запомни это и передай ему. Слить тай-брейк с 5:2 может только он, гнида", - говорится в сообщении, отправленном с официального аккаунта акимата.

Позже, правда, ей принесли извинения и заявили, что страница была взломана неизвестным лицом.

"Хотела бы я поверить в то, что аккаунт взломали, но аккаунт выставляет публикации примерно в то же время, что и оскорбление в наш адрес.

Это очень низко, почему акимат не следит за тем, кому доверяет свой официальный аккаунт?" - написала спортсменка.

Сообщение от акимата
Сообщение от акимата. Скриншот: instagram.com/sagandykova.aruzhan

В районном акимате отреагировали на произошедшее.

"Уважаемые жители района Астана! Официальная страница акимата района Астана города Актобе в Instagram была взломана неизвестными. В результате были отправлены сообщения в личные аккаунты ряда лиц, включая аккаунт теннисистки Аружан Сагандыковой.

Акимат района приносит извинения Аружан Сагандыковой и другим пострадавшим за причиненные неудобства. Мы принимаем меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", - отметили в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Тогда Аружан Сагандыкова поднялась на одну строчку и стала 958-й.

В ноябре 2023 года казахстанская теннисистка поделилась впечатлениями о первом в ее карьере командном чемпионате мира "Кубок Билли Джин Кинг", который проходил в испанской Севилье.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2222081-kazahstanskaya-tennisistka-pozhalovalas-na-oskorbleniya-ot-akimata/