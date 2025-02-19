Казахстанская теннисистка пожаловалась на оскорбления от акимата

Казахстанской теннисистке Аружан Сагандыковой пришло сообщение оскорбительного характера с официального аккаунта акимата района Астана в Актобе, передает NUR.KZ.

Девушка поделилась в Instagram скриншотами переписки с официальным аккаунтом районного акимата Актобе. Сообщение было адресовано российскому теннисисту Петру Бар-Бирюкову, с которым Аружан Сагандыкова находится в отношениях.

"Бар-Бирюков - чертила, запомни это и передай ему. Слить тай-брейк с 5:2 может только он, гнида", - говорится в сообщении, отправленном с официального аккаунта акимата.

Позже, правда, ей принесли извинения и заявили, что страница была взломана неизвестным лицом.

"Хотела бы я поверить в то, что аккаунт взломали, но аккаунт выставляет публикации примерно в то же время, что и оскорбление в наш адрес.

Это очень низко, почему акимат не следит за тем, кому доверяет свой официальный аккаунт?" - написала спортсменка.

Сообщение от акимата. Скриншот: instagram.com/sagandykova.aruzhan

В районном акимате отреагировали на произошедшее.

"Уважаемые жители района Астана! Официальная страница акимата района Астана города Актобе в Instagram была взломана неизвестными. В результате были отправлены сообщения в личные аккаунты ряда лиц, включая аккаунт теннисистки Аружан Сагандыковой.

Акимат района приносит извинения Аружан Сагандыковой и другим пострадавшим за причиненные неудобства. Мы принимаем меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", - отметили в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Тогда Аружан Сагандыкова поднялась на одну строчку и стала 958-й.

В ноябре 2023 года казахстанская теннисистка поделилась впечатлениями о первом в ее карьере командном чемпионате мира "Кубок Билли Джин Кинг", который проходил в испанской Севилье.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.