Джокович впервые с 2022 года вылетел после стартового матча на турнире

Седьмая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович вылетел в первом круге хардового турнира ATP 500 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Сербский спортсмен стартовал на соревнованиях в Катаре матчем с итальянцем Маттео Берретини — 35-й ракеткой мира.

Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Джоковича со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

Серб впервые с апреля 2022 года вылетел после своего первого матча в одиночном разряде на официальном турнире. Предыдущий такой случай был зафиксирован на "тысячнике" в Монте-Карло, когда Джокович проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

При этом бывший лидер мирового рейтинга продолжает выступление на турнире в Дохе в парном разряде. В среду Джокович в дуэте с испанцем Фернандо Вердаско проведет четвертьфинальный матч против финна Харри Хелиоваары и британца Генри Паттена.

Что касается Берретини, то он вышел во второй круг в одиночном разряде, где встретится с нидерландцем Таллоном Грикспором.

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