Лучший теннисист Казахстана проиграл второй ракетке России на турнире в Катаре

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик с поражения стартовал на турнире серии ATP 500 в столице Катара Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста по первому кругу соревнований был российский теннисист Андрей Рублев, занимающий десятое место мирового рейтинга. Встреча продлилась один час и 11 минут и завершилась поражением Бублика с общим счетом в двух сетах 3:6, 4:6.
За время матча первая ракетка Казахстана совершил одиннадцать подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех возможных.
Таким образом, Александр Бублик завершил выступление на турнире в Дохе. Ранее он также потерпел поражение в первом круге парного разряда, где играл с россиянином Кареном Хачановым.
Андрей Рублев же в следующем круге встретится с португальским теннисистом Нуну Боржешем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2221826-luchshiy-tennisist-kazahstana-proigral-vtoroy-raketke-rossii-na-turnire-v-katare/