Елена Рыбакина вышла в третий круг престижного турнира в Дубае

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей лучшей теннисистки Казахстана, которая является седьмой ракеткой мира, по матчу второго круга была представительница Японии Моюка Учижима, занимающая 62-ю строчку в рейтинге WTA.
Встреча продлилась один час и две минуты и завершилась победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:2. Во втором сете игра была приостановлена из-за дождя.
За время матча казахстанка совершила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех возможных.
В третьем круге казахстанская теннисистка встретится с десятой ракеткой мира, представительницей Испании Паулой Бадосой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2221703-elena-rybakina-vyshla-v-tretiy-krug-prestizhnogo-turnira-v-dubae/