Елена Рыбакина вышла в третий круг престижного турнира в Дубае

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей лучшей теннисистки Казахстана, которая является седьмой ракеткой мира, по матчу второго круга была представительница Японии Моюка Учижима, занимающая 62-ю строчку в рейтинге WTA.

Встреча продлилась один час и две минуты и завершилась победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:2. Во втором сете игра была приостановлена из-за дождя.

За время матча казахстанка совершила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех возможных.

В третьем круге казахстанская теннисистка встретится с десятой ракеткой мира, представительницей Испании Паулой Бадосой.

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