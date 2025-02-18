Вторая ракетка Казахстана успешно стартовал на турнире ATP 500 в Бразилии

Казахстанский теннисист Александр Шевченко пробился во второй тур грунтовых соревнований ATP 500 в бразильском Рио-де-Жанейро, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, опустившийся на 103-е место в обновленном мировом рейтинге, на стартовой стадии встретился с бразильцем Фелипе Мелигени-Алвесом — 149-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился победой Шевченко со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты.

За время встречи казахстанец реализовал пять из 13 брейк-пойнтов, выполнил десять эйсов и допустил одну двойную ошибку.

Во втором круге Шевченко сыграет с победителем матча между китайцем Бу Юньчаокэтэ и немцем Александром Зверевым, который занимает второе место в мировом рейтинге и получил первый номер посева на турнире в Рио-де-Жанейро.

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