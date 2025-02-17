Разгромом завершился матч турнира ATP 500 с участием Бублика и Джоковича

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вылетел с парного хардового турнира ATP 500 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в дуэте с россиянином Кареном Хачановым. В первом круге им противостояли серб Новак Джокович и испанец Фернандо Вердаско, которые получили специальный допуск (wild card) от организаторов.
Матч завершился разгромным поражением Бублика и Хачанова в двух сетах со счетом 1:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 48 минут.
Бублик также выступит в Дохе в одиночном разряде. В первом круге он сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Джокович и Вердаско вышли в четвертьфинал парной сетки, где встретятся с финном Харри Хелиоваарой и британцем Генри Паттеном, которые получили второй номер посева. Отметим, что для испанца этот турнир является прощальным. После соревнований Вердаско завершит карьеру.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2221484-razgromom-zavershilsya-match-prestizhnogo-turnira-s-uchastiem-bublika-i-dzhokovicha/