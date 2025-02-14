Появилась информация об уходе еще одного тренера из команды Елены Рыбакиной

Бывшая теннисистка и действующий комментатор Рене Стаббс сообщила об уходе еще одного специалиста из команды Елены Рыбакиной, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportskeeda.

В своем подкасте специалист обратила внимание на то, что с первой ракеткой Казахстана больше не работает тренер по физподготовке Азуз Симчич.

Стаббс связывает это со скандалом вокруг бывшего тренера Рыбакиной хорвата Стефано Вукова, на которого Женская теннисная ассоциация наложила отстранение. В результате расследования выяснилось, что хорват "подверг спортсменку психологическому насилию и давил на нее сверх ее физических возможностей".

"Вы знаете, что тренер по физподготовке был там длительное время. И он тоже ушел", — заявила Стаббс.

Симчич работал с Рыбакиной более двух лет. Он вошел в команду теннисистки при Вукове. На момент публикации ни Симчич, ни сама спортсменка не комментировали слова Стаббс.

Напомним, после ухода Вукова казахстанка начала тренироваться под руководством хорвата Горана Иванишевича, однако их сотрудничество прекратилось после Australian Open. В феврале Рыбакина объявила о старте совместной работы с итальянцем Давиде Сангвинетти.

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