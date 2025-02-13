Первая ракетка Казахстана не смогла выйти в полуфинал "тысячника" в Дохе

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка играла на соревнованиях вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. Они были посеяны под седьмым номером.

Путевку в полуфинал Данилина и Хромачева оспаривали с россиянками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой — серебряными медалистками Олимпиады-2024 в парном разряде. Матч завершился поражением казахстанки и ее напарницы со счетом 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время Данилина и Хромачева реализовали два из четырех брейк-пойнтов, выполнили один эйс и допустили две двойных ошибки.

Напомним, в полуфинал турнира в Дохе в одиночном разряде не смогла пробиться казахстанка Елена Рыбакина.

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