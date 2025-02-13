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Рыбакина проиграла Швентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вылетела с хардового турнира WTA 1000 в катарской Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, получившая пятый номер посева, встретилась в четвертьфинале с полькой Игой Швентек — вице-лидером мирового рейтинга.

Матч завершился поражением Рыбакиной в двух сетах со счетом 2:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.

За время встречи казахстанка реализовала один из четырех брейк-пойнтов, выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки (в том числе на матчболе).

Эта встреча стала повторением финала прошлогоднего турнира в Дохе. Тогда Швентек также обыграла Рыбакину. Таким образом, казахстанка потеряет часть рейтинговых очков.

Статистика очных матчей между соперницами стала равной. Обе одержали по четыре победы в официальных личных встречах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2220659-rybakina-proigrala-shventek-v-chetvertfinale-turnira-wta-1000-v-dohe/