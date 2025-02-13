Первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал "тысячника" в Дохе

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает на соревнованиях вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. В столице Катара их дуэт получил седьмой номер посева.

Во втором круге Данилина и Хромачева обыграли японок Суко Аояму и Эри Ходзуми на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет — 6:4, 4:6, 10-6.

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время казахстанка и россиянка реализовали четыре из десяти брейк-пойнтов, выполнили один эйс и допустили четыре двойные ошибки.

Путевку в полуфинал Данилина и Хромачева оспорят с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер — серебряными призерами Олимпиады-2024 в парном разряде.

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