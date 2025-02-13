Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал "тысячника" в Дохе

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: VCG via Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает на соревнованиях вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. В столице Катара их дуэт получил седьмой номер посева.

Во втором круге Данилина и Хромачева обыграли японок Суко Аояму и Эри Ходзуми на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет — 6:4, 4:6, 10-6.

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время казахстанка и россиянка реализовали четыре из десяти брейк-пойнтов, выполнили один эйс и допустили четыре двойные ошибки.

Путевку в полуфинал Данилина и Хромачева оспорят с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер — серебряными призерами Олимпиады-2024 в парном разряде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2220347-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-chetvertfinal-tysyachnika-v-dohe/