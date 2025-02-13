Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик завершил выступление на хардовом турнире ATP 250 в Марселе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 48-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился с французом Уго Умбером — 17-й ракеткой мира и вторым номером посева.

Матч продлился два сета, первый из которых завершился на тай-брейке. Умбер одержал победу со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За это время Бублик реализовал один из двух брейк-пойнтов, выполнил десять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

Умбер в четвертьфинале сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, посеянным под седьмым номером. Казахстанцев же после вылета Бублика на турнире в Марселе не осталось.

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