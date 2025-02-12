Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала вторую победу на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, посеянная на соревнованиях под пятым номером, в третьем круге встретилась со словачкой Ребеккой Шрамковой — 46-й ракеткой мира.
Первый сет завершился на тай-брейке, а во втором Рыбакина уверенно обыграла соперницу. Итоговый счет — 7:6 (7:1), 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время казахстанка реализовала четыре из семи брейк-пойнтов, выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки.
В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швентек.
Напомним, ранее стало известно, что Женская теннисная ассоциация завершила расследование в отношении бывшего тренера казахстанки Стефано Вукова и оставила в силе его отстранение. Сама спортсменка в среду объявила о запуске своего YouTube-канала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2220245-elena-rybakina-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-1000-v-dohe/