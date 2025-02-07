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Рыбакина проиграла олимпийской чемпионке и не смогла защитить титул в Абу-Даби

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вылетела в полуфинале хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая пятое место в мировом рейтинге, была посеяна под первым номером. Путевку в финал она оспаривала с Белиндой Бенчич — чемпионкой Олимпиады-2020 в одиночном разряде и 157-й ракеткой планеты на данный момент.

Встреча продлилась максимальные три сета и завершилась волевой победой швейцарки со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Рыбакина отыграла три матчбола, но с четвертого ее соперница смогла добиться итогового успеха.

Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут. За это время казахстанка реализовала три из шести брейк-пойнтов, выполнила шесть эйсов и допустила три двойные ошибки.

Бенчич в финале встретится с американкой Эшлин Крюгер. Рыбакина же потеряет часть рейтинговых очков, так как не смогла защитить титул, выигранный в прошлом сезоне. В обновленном рейтинге WTA казахстанка потеряет две позиции и станет седьмой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2218937-rybakina-proigrala-olimpiyskoy-chempionke-i-ne-smogla-zashchitit-titul-v-abu-dabi/