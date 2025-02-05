Елена Рыбакина успешно начала защиту титула на турнире в Абу-Даби

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая пятое место в мировом рейтинге, получила первый номер посева, благодаря чему сразу вышла во второй круг. Путевку в четвертьфинал она оспаривала с американкой Кэти Волынец — 68-й ракеткой мира.

Матч завершился волевой победой Рыбакиной со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут.

За время встречи казахстанка реализовала три из 12 брейк-пойнтов, выполнила семь эйсов и допустила столько же двойных ошибок.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей матча между японкой Ваканой Сонобэ и туниской Онс Жабер. В прошлом сезоне казахстанка взяла титул на турнире в Абу-Даби, поэтому сейчас она защищает 500 рейтинговых очков.

Напомним, ранее во втором круге соревнований вылетела вторая ракетка страны Юлия Путинцева.

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