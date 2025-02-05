Юлия Путинцева проиграла стартовый матч на престижном турнире в ОАЭ

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вылетела с хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, получила четвертый номер посева, благодаря чему автоматически вышла во второй круг. В стартовом матче на турнире Путинцева играла с чешкой Маркетой Вондроушовой — 37-й ракеткой планеты.

Встреча завершилась поражением казахстанки в двух сетах со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

За время матча Путинцева реализовала два из семи брейк-пойнтов и не отметилась ни эйсами, ни двойными ошибками.

После вылета второй ракетки страны в сетке турнира в Абу-Даби из казахстанок осталась только Елена Рыбакина. В среду она стартует на соревнованиях матчем с американкой Кэти Волынец.

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