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Матч сборных Казахстана и Пакистана в Кубке Дэвиса начался с разгрома

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Paul Kane/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко вывел команду вперед в матче Кубка Дэвиса с Пакистаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние национальных сборных проходит на хардовом корте в Астане в рамках плей-офф первой мировой группы.

Шевченко открыл встречу матчем с Музамилем Муртазой. Казахстанец является 75-й ракеткой мира, его соперник на данный момент не представлен в рейтинге ATP и никогда не поднимался в нем выше 1365-й позиции.

Матч завершился разгромной победой Шевченко в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 2 минуты.

Далее в субботу казахстанец Бейбит Жукаев сыграет с пакистанцем Хузайфой Абдулом Рехманом. На воскресенье запланированы еще две одиночные и одна парная встречи.

Для общей победы национальной команде необходимо выиграть минимум три матча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217156-match-sbornyh-kazahstana-i-pakistana-v-kubke-devisa-nachalsya-s-razgroma/