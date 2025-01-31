Украинские сестры оставили первую ракетку Казахстана без финала престижного турнира

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Анна Данилина не смогла выйти в финал хардового турнира WTA 500 в австрийском Линце, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка выступала на соревнованиях вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. Их дуэт был посеян под вторым номером.
Путевку в финал они оспаривали с сестрами-близнецами Надеждой и Людмилой Киченок. Украинки получили третий номер посева.
Матч завершился победой Киченок в двух сетах со счетом 6:4, 6:0. Соперницы провели на корте 1 час 8 минут.
За время встречи Данилина и Хромачева реализовали два из восьми брейк-пойнтов, выполнили один эйс и допустили одну двойную ошибку.
Решающий матч турнира пройдет 2 февраля. Оппонентки украинок по финалу определятся позднее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217071-ukrainskie-sestry-ostavili-pervuyu-raketku-kazahstana-bez-finala-prestizhnogo-turnira/