Джокович обыграл Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Седьмая и третья ракетки мира оспаривали путевку в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема.
Матч продлился четыре сета и завершился волевой победой Джоковича со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут.
В полуфинале серб встретится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл американца Томми Пола со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.
Australian Open проходит на хардовых кортах Мельбурна. Джокович — рекордсмен по числу титулов на этих соревнованиях (10).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2213793-dzhokovich-obygral-alkarasa-i-vyshel-v-polufinal-australian-open/