Джокович обыграл Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Седьмая и третья ракетки мира оспаривали путевку в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема.

Матч продлился четыре сета и завершился волевой победой Джоковича со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут.

В полуфинале серб встретится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл американца Томми Пола со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.

Australian Open проходит на хардовых кортах Мельбурна. Джокович — рекордсмен по числу титулов на этих соревнованиях (10).

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