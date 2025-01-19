Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первая ракетка Казахстана не смогла выйти в третий круг Australian Open — 2025

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации теннсиа

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина в дуэте с финном Харри Хелиоваарой уступила в матче второго круга Australian Open, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанско-финский дуэт встречался в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии с тандемом представителя Аргентины Андреса Мольтени и американки Эйжи Мухаммад.

Встреча продлилась 1 час и 19 минут и завершилась поражением Данилиной и Хелиоваары на чемпионском тай-брейке со счетом 1:6, 6:4, 9:11.

За время матча казахстанка и финн два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырех возможных.

В следующем круге Мольтени и Мухаммад сыграют против представительницы Китая Чжан Шуай и Роханна Бопанны из Индии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2212973-pervaya-raketka-kazahstana-ne-smogla-vyyti-v-tretiy-krug-australian-open-2025/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie