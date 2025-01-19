Первая ракетка Казахстана не смогла выйти в третий круг Australian Open — 2025

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина в дуэте с финном Харри Хелиоваарой уступила в матче второго круга Australian Open, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанско-финский дуэт встречался в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии с тандемом представителя Аргентины Андреса Мольтени и американки Эйжи Мухаммад.

Встреча продлилась 1 час и 19 минут и завершилась поражением Данилиной и Хелиоваары на чемпионском тай-брейке со счетом 1:6, 6:4, 9:11.

За время матча казахстанка и финн два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырех возможных.

В следующем круге Мольтени и Мухаммад сыграют против представительницы Китая Чжан Шуай и Роханна Бопанны из Индии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.