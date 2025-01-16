Российский теннисист Медведев сенсационно вылетел во втором круге Australian Open от 121-й ракетки мира

Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Даниил Медведев вылетел во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии россиянин встретился с 19-летним американцем Лернером Тьеном, который занимает 121-е место в мировом рейтинге и пробился в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился максимальные пять сетов и завершился на чемпионском тай-брейке. Тьен одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

Теннисисты провели на корте 4 часа 49 минут. Встреча завершилась ранним утром по времени Мельбурна, где проходит турнир.

В третьем круге Тьен сыграет с французом Корентеном Муте. Медведев же потеряет значительное количество рейтинговых очков, так как в прошлом году он дошел на Australian Open до финала.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит на хардовых кортах. Это первый в сезоне турнир Большого шлема.

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