Казахстанская теннисистка Анна Данилина с победы стартовала в миксте на Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии в миксте, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой категории спортсменка выступает вместе с финном Харри Хелиоваарой. Их дуэт выигрывал US Open в 2023 году.

В первом круге Australian Open Данилина и Хелиоваара одержали победу со счетом 6:3, 7:6 (7:3) над канадкой Габриэлой Дабровски и бельгийцем Сандером Жиллем. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Соперники Данилиной и Хелиоваары по следующей стадии пока неизвестны. Других представителей Казахстана в смешанном парном разряде нет.

Ранее Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачей вылетела в первом круге Australian Open в женском парном разряде.

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