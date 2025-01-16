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Казахстанская теннисистка Анна Данилина с победы стартовала в миксте на Australian Open

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Теннисисты Харри Хелиоваара и Анна Данилина
Харри Хелиоваара и Анна Данилина. Фото: Al Bello/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии в миксте, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой категории спортсменка выступает вместе с финном Харри Хелиоваарой. Их дуэт выигрывал US Open в 2023 году.

В первом круге Australian Open Данилина и Хелиоваара одержали победу со счетом 6:3, 7:6 (7:3) над канадкой Габриэлой Дабровски и бельгийцем Сандером Жиллем. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Соперники Данилиной и Хелиоваары по следующей стадии пока неизвестны. Других представителей Казахстана в смешанном парном разряде нет.

Ранее Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачей вылетела в первом круге Australian Open в женском парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2212283-kazahstanskaya-tennisistka-anna-danilina-s-pobedy-startovala-v-mikste-na-australian-open/

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