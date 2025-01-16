Елена Рыбакина оформила второй подряд разгром на Australian Open — 2025

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала уверенную победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, посеянная под шестым номером, встретилась на этой стадии с 17-летней американкой Ивой Йович, которая получила специальный допуск (wild card) от организаторов и занимает 191-е место в мировом рейтинге.

Представительница США смогла навязать борьбу только во втором сете. В итоге Рыбакина одержала победу со счетом 6:0, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время первая ракетка Казахстана реализовала пять из 11 брейк-пойнтов, выполнила четыре эйса и допустила пять двойных ошибок.

В третьем круге Рыбакина сыграет с украинкой Даяной Ястремской, которая получила на соревнованиях 32-й номер посева. Напомним, ранее до аналогичной стадии дошла вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.

Australian Open проходит на хардовых кортах Мельбурна. Первый в сезоне турнир Большого шлема продлится до 26 января.

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