Разгромная победа вывела Юлию Путинцеву в третий круг Australian Open

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева уверенно выиграла в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, посеянная под 24-м номером, встретилась на этой стадии с китаянкой Чжан Шуай, которая занимает 204-е место в мировом рейтинге и получила специальный допуск (wild card) от организаторов.

Путинцева разгромила соперницу со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.

За время встречи казахстанка реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.

В третьем круге Путинцева встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая посеяна на соревнованиях под девятым номером. Ранее казахстанка никогда не проходила дальше этой стадии на Australian Open.

Первый турнир Большого шлема в сезоне проходит на хардовых кортах Мельбурна и завершится 26 января.

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