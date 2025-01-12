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Действующая чемпионка Арина Соболенко с победы стартовала на Australian Open

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: James D. Morgan/Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала уверенную победу в стартовом круге Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка возглавляет мировой рейтинг и посеяна на соревнованиях под первым номером. В стартовом круге она встретилась с американкой Слоан Стивенс — 81-й ракеткой планеты.

Матч завершился победой Соболенко в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.

Во втором круге белоруска встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро (54 номер WTA), которая на старте соревнований обыграла британку Сонай Картал (87 WTA) со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Он проходит на хардовых кортах Мельбурна. Соболенко становилась победительницей этого мэйджора в двух прошлых сезонах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2210768-deystvuyushchaya-chempionka-arina-sobolenko-s-pobedy-startovala-na-australian-open/

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