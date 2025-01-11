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Казахстанский теннисист вышел в финал престижного турнира в Португалии

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Казахстанский теннисист Денис Евсеев
Казахстанский теннисист Денис Евсеев. Фото: Казахстанская федерация тенниса

Казахстанский теннисист Денис Евсеев в паре с представителем Японии Каити Утидой пробился в финал турнира в португальском городе Оэйраше, передает NUR.KZ.

В полуфинальном противостоянии казахстанско-японский дуэт сыграли против испанских теннисистов Иньиго Сервантесом и Даниэлем Ринконом. Встреча завершилась сенсационной победой Евсеева и Утиды в двух сетах со счетом 6:3, 7:6.

За трофей турнира серии "Челленджер" Евсеев с напарником поборются против американского тандема Джорджа Голдхоффа и Трея Хильдебранда.

Отметим, в одиночном разряде данных соревнований Дениса Евсеева, занимающий 250-е место в рейтинге ATP потерпел поражение еще в первом круге от французского теннисиста Антуана Корню Шовену со счетом- 2:6, 6:0, 3:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2210624-kazahstanskiy-tennisist-vyshel-v-final-prestizhnogo-turnira-v-portugalii/

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