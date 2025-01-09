Шевченко против Алькараса: казахстанцы узнали соперников по первому кругу Australian Open

Прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года, определившая первых соперников казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт соревнований.

Стартовый турнир Большого шлема в сезоне пройдет на хардовых кортах Мельбурна. В одиночном разряде Казахстан представят по двое мужчины и женщины.

Александр Бублик в первом круге сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который получил 31-й номер посева.

Александр Шевченко уже на старте встретится с Карлосом Алькарасом. Испанец занимает третье место в мировом рейтинге и получил соответствующий номер посева.

Елена Рыбакина начнет турнир матчем с австралийкой Эмерсон Джонс, которая получила специальный допуск (wild card) от организаторов. Первая ракетка Казахстана посеяна на турнире под шестым номером.

Юлия Путинцева, получившая 24-й номер посева, в первом круге встретится с представительницей Армении Элиной Аванесян.

Матчи основной сетки Australian Open 2025 года пройдут с 12 по 26 января.

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