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Шевченко против Алькараса: казахстанцы узнали соперников по первому кругу Australian Open

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Казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Шевченко
Елена Рыбакина и Александр Шевченко. Фото: Paul Kane/Getty Images

Прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года, определившая первых соперников казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт соревнований.

Стартовый турнир Большого шлема в сезоне пройдет на хардовых кортах Мельбурна. В одиночном разряде Казахстан представят по двое мужчины и женщины.

Александр Бублик в первом круге сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который получил 31-й номер посева.

Александр Шевченко уже на старте встретится с Карлосом Алькарасом. Испанец занимает третье место в мировом рейтинге и получил соответствующий номер посева.

Елена Рыбакина начнет турнир матчем с австралийкой Эмерсон Джонс, которая получила специальный допуск (wild card) от организаторов. Первая ракетка Казахстана посеяна на турнире под шестым номером.

Юлия Путинцева, получившая 24-й номер посева, в первом круге встретится с представительницей Армении Элиной Аванесян.

Матчи основной сетки Australian Open 2025 года пройдут с 12 по 26 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2209824-shevchenko-protiv-alkarasa-kazahstancy-uznali-sopernikov-po-pervomu-krugu-australian-open/

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