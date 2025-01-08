Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал престижного турнира в Австралии

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, передает корреспондент NUR.KZ.
На соревнованиях в Австралии спортсменка выступает в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. В первом круге они разгромили австралиек Габриэллу Да Силву Фик и Оливию Гадеки со счетом 6:1, 6:1.
В четвертьфинале Данилина и Хромачева должны были встретиться с американками Эшлин Крюгер и Джессикой Пегулой. Однако представительницы США снялись с матча, из-за чего казахстанско-российский дуэт прошел в следующую стадию без борьбы.
Путевку в финал Данилина и Хромачева оспорят с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и немкой Лаурой Зигемунд. Этот матч запланирован на 9 января.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2209431-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-polufinal-prestizhnogo-turnira-v-avstralii/