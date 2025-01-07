Казахстанский теннисист впервые в карьере стал четвертой ракеткой мира среди юниоров

Казахстанец Амир Омарханов впервые в карьере вошел в топ-5 мирового юниорского рейтинга Международной федерации тенниса (ITF), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

В обновленном рейтинге мужского одиночного разряда 17-летний спортсмен поднялся на десять строчек и занял четвертую позицию. Выше Омарханова находятся только нидерландец Мис Роттгеринг и чехи Максим Мрва и Ян Кумстат.

Казахстанец в минувшем сезоне выиграл личный турнир J300 в Пекине. Также он взял три крупных титула в парном разряде.

Кроме того, свое положение улучшил еще один представитель республики, входящий в топ-100. Зангар Нурланулы поднялся на 36 строчек и стал 38-м.

Первой ракеткой Казахстана среди юниорок остается София Исакова, которая заняла 209-е место в обновленном рейтинге. Она поднялась на 48 позиций.

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