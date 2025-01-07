Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский теннисист впервые в карьере стал четвертой ракеткой мира среди юниоров

Опубликовано:

Әмір Омарханов
Әмір Омарханов. Фото: Will Murray/Getty Images

Казахстанец Амир Омарханов впервые в карьере вошел в топ-5 мирового юниорского рейтинга Международной федерации тенниса (ITF), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

В обновленном рейтинге мужского одиночного разряда 17-летний спортсмен поднялся на десять строчек и занял четвертую позицию. Выше Омарханова находятся только нидерландец Мис Роттгеринг и чехи Максим Мрва и Ян Кумстат.

Казахстанец в минувшем сезоне выиграл личный турнир J300 в Пекине. Также он взял три крупных титула в парном разряде.

Кроме того, свое положение улучшил еще один представитель республики, входящий в топ-100. Зангар Нурланулы поднялся на 36 строчек и стал 38-м.

Первой ракеткой Казахстана среди юниорок остается София Исакова, которая заняла 209-е место в обновленном рейтинге. Она поднялась на 48 позиций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2209085-kazahstanskiy-tennisist-vpervye-v-karere-stal-chetvertoy-raketkoy-mira-sredi-yuniorov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie