Олимпийский чемпион о прорыве российской теннисистки: Как получилось, что Казахстан "профукал"?

Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде и чемпион Олимпиады-2000 Евгений Кафельников в X-аккаунте упомянул Казахстан в контексте успехов Полины Кудерметовой, передает NUR.KZ.
21-летняя российская теннисистка впервые в карьере дошла до финала турнира WTA на соревнованиях в Брисбене. При этом в основную сетку она пробилась через квалификацию.
Данный прорыв позволит Кудерметовой подняться на несколько десятков позиций в мировом рейтинге и впервые войти в топ-100.
"Я в шоке! Как так получилось, что Казахстан "профукал" Полину Кудерметову?" — написал Кафельников.
В комментариях у него уточнили, что случилось. Многократный победитель турниров Большого шлема ответил, что "это был саркастичный твит".
Ранее первая ракетка Казахстана Александр Бублик заявил, что намерен по окончании карьеры вернуться жить в Россию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2207987-olimpiyskiy-chempion-o-proryve-rossiyskoy-tennisistki-kak-poluchilos-chto-kazahstan-profukal/