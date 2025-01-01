Первая ракетка Казахстана не смогла выйти в полуфинал стартового турнира сезона

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в австралийском Брисбене, передает корреспондент NUR.KZ.
На соревнованиях спортсменка выступала в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. Их пара была посеяна под вторым номером.
В четвертьфинале они встретились с японками Суко Аоямой и Эри Ходзуми и потерпели поражение со счетом 0:6, 4:6. Матч продлился 1 час 10 минут.
Аояма и Ходзуми поспорят за выход в финал с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Казахстанок после вылета Данилиной в этой сетке не осталось.
Однако в женских одиночных соревнованиях в Брисбене борьбу продолжает Юлия Путинцева. 2 января вторая ракетка Казахстана сыграет в третьем круге с белоруской Ариной Соболенко, возглавляющей мировой рейтинг.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2207454-pervaya-raketka-kazahstana-ne-smogla-vyyti-v-polufinal-startovogo-turnira-sezona/