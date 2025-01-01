Первая ракетка Казахстана не смогла выйти в полуфинал стартового турнира сезона

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в австралийском Брисбене, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях спортсменка выступала в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. Их пара была посеяна под вторым номером.

В четвертьфинале они встретились с японками Суко Аоямой и Эри Ходзуми и потерпели поражение со счетом 0:6, 4:6. Матч продлился 1 час 10 минут.

Аояма и Ходзуми поспорят за выход в финал с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Казахстанок после вылета Данилиной в этой сетке не осталось.

Однако в женских одиночных соревнованиях в Брисбене борьбу продолжает Юлия Путинцева. 2 января вторая ракетка Казахстана сыграет в третьем круге с белоруской Ариной Соболенко, возглавляющей мировой рейтинг.

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