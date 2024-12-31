Первая ракетка Казахстана с победы начала новый сезон

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина с победы стартовала на первом турнире нового сезона, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой получила второй номер посева на хардовых соревнованиях WTA 500 в австралийском Брисбене.

В первом круге эта пара обыграла испанку Кристину Букшу и россиянку Яну Сизикову со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час 10 минут.

Победа позволила Данилиной и Хромачевой выйти в четвертьфинал. На следующей стадии они встретятся с японками Суко Аоямой и Эри Ходзуми. Матч запланирован на утро 1 января по казахстанскому времени.

Напомним, ранее в женской одиночной сетке турнира в Брисбене вторая ракетка страны Юлия Путинцева пробилась в третий круг.

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