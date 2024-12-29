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Стало известно о планах Новака Джоковича на новый сезон

Опубликовано:

Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Олимпийский чемпион, именитый сербский теннисист Новак Джокович высказался о целях на следующий сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на Punto de Break.

Седьмая ракетка мира в мужском одиночном разряде планирует выиграть как можно больше турниров в новом году.

"Это был интересный год, в котором моей приоритетной целью была победа на Олимпиаде, и я этого добился. В целом, я полагаю, что у меня было больше поражений, чем в предыдущих сезонах.
В новом году я планирую провести на несколько турниров больше, чем в прошлом сезоне. Так что, я надеюсь, что уровень игры тоже подрастет, и в результате я смогу выиграть несколько турниров и подняться в рейтинге", - отметил Джокович.

Напомним, в финале олимпийского теннисного турнира в Париже серб одолел испанца Карлоса Алькараса и впервые в своей карьере стал чемпионом Игр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2206482-stalo-izvestno-o-planah-novaka-dzhokovicha-na-novyy-sezon/

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